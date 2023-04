Heiligenhaus Genug Taxis: So plant der Kreis Mettmann

18 Jahre betrieb Klaus Wohlgefahrt die Taxizentrale Heiligenhaus, Ende März machte er Schluss. Er sah sein Geschäft mit insgesamt zehn Taxis als nicht mehr wirtschaftlich an. Der Unternehmer sieht nun den Kreis Mettmann am Zug, zuständig für Taxikonzessionen. Vom Kreis gab es auf Anfrage Antworten auf Fragen nach der Zukunft der Versorgung mit Taxis in Heiligenhaus. Hier die Antworten aus dem Straßenverkehrsamt.