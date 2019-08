Ratingen : Taubenplage ruft Politik auf den Plan

Ratingen Der Antrag ist nicht neu, doch angesichts der aktuellen RP-Berichterstattung über die Taubenplage erinnert Rainer Vogt, Fraktionschef der Bürger Union (BU), an einen Vorstoß, den die Stadt noch nicht umgesetzt habe.

In den vergangenen Jahren sei in der Ratinger Innenstadt eine zunehmende Verunreinigung durch die große Anzahl von sich stetig weiter vermehrenden Tauben feststellbar. Hausbesitzer investierten hohe Summen, um durch bauliche Maßnahmen eine Taubenabwehr zu erzielen. Angela Diehl, die erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende, meinte damals: „Diese Maßnahmen lösen das Problem der Verschmutzung naturgemäß nicht, sondern verlagern es nur auf die Nachbarn.“

„Zum Beispiel gibt es gegen Tauben in Städten wirksamere Mittel als Vogelgitter, Fütterungsverbote, Falkner und Giftköder. Vor allem Tierschützer unterstützen Konzepte, die wie etwa in Aachen, Augsburg sowie mehr als 40 weiteren Städten bereits seit weit über einem Jahrzehnt erfolgreich durchgeführt werden“, so Diehl und Vogt weiter. Für die Tiere würden dort neue Taubenschläge errichtet. Ehrenamtliche „Taubenwarte“ ersetzen ihre Eier durch Gipsattrappen. „So vermehren sich die Tauben nicht mehr, der Kot bleibt im Schlag statt Fassaden zu beschädigen“, so die BU.