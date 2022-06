Tat Tiefenbroich : Raubdelikt in Unterkunft für Flüchtlinge 

Tiefenbroich Die 28 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen konnten von den eingesetzten Beamten in ihren Zimmern der Unterkunftseinrichtung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

(RP) Nach einem Raubdelikt in einer Zentralen Unterkunftseinrichtung für Flüchtlinge an der Daniel-Goldbach-Straße konnte die Polizei die 28 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen auf frischer Tat festnehmen. Die Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Das war geschehen: Gegen 6 Uhr suchten zwei 28 und 35 Jahre alte Bewohner der Zentralen Unterkunftseinrichtung das Zimmer eines 23-jährigen Mannes auf. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie von dem im Bett liegenden Mann die Herausgabe von Bargeld und seines Handys. Als dieser den Forderungen nicht nachkam, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ihm der 28-Jährige mit einem Messer zwei Stichverletzungen zufügte. Der Zimmernachbar des 23-Jährigen wurde ebenfalls von den Tatverdächtigen körperlich angegriffen und durch Schläge verletzt. Anschließend entwendeten die Männer Bargeld und zwei Handys und verließen das Zimmer der Geschädigten mitsamt ihrer Tatbeute. Die 28 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen konnten von den eingesetzten Beamten in ihren Zimmern der Unterkunftseinrichtung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auch die Tatbeute konnte sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.