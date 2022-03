Tat in Lintorf : Mann im Drupnas-Park mit Waffe bedroht

Tat in Lintorf

im Drupnas-Park in Lintorf war der 46-Jährige mit seinem Hund unterwegs, als er plötzlich von einem Unbekannten angegriffen wurde. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Es geschah im Lintorfer Drupnas-Park: Ein 46-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos.

(RP/kle) Am Dienstagabend ist ein 46-jähriger Ratinger in einer Parkanlage am Theodor-Volmert-Weg von einem Unbekannten angegriffen und mit einer Schusswaffe bedroht worden. Der Ratinger wurde leicht verletzt, der Tatverdächtige floh unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.