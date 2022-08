Targobank Ratingen : Nachfrage nach Krediten bei Targobank gestiegen

Ratingen Die Folgen der Pandemie, des Ukraine-Krieges und die Inflation haben viele Konten ins Minus rutschen lassen. Für viele ist ein Kredit der letzte Ausweg.

So ist im ersten Halbjahr auch die Nachfrage nach Finanzierungslösungen besonders stark gestiegen. Zum Stichtag 30. Juni belief sich das Kreditvolumen in Ratingen auf 25 Millionen Euro – ein Plus von sechs Prozent seit Jahresbeginn. Aber auch die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge sind trotz der krisengebeutelten Zeiten weiterhin von hohem Interesse. Insbesondere Sparpläne, vor allem in ETFs, also in Fonds, die einen ganzen Index abbilden, wurden häufig nachgefragt. Zudem hat das Interesse an nachhaltigen Anlageprodukten, die besonders Aspekte des Klima- und Umweltschutzes berücksichtigen, erneut zugenommen. In Ratingen betreute die Targobank zum 30. Juni insgesamt 7.900 Kunden.