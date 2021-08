Mit Buch erfolgreich : Langenfelder Autorin: Geschichten auf dem Weg zum Glück

Kreis Mettmann Persönlichkeitstrainerin Tara Riedman steht mit ihrem Ratgeber „10 Stories of life“ im Halbfinale eines Selfpublisher-Wettbewerbs.

Jeder möchte glücklich sein. Wer eine Buchhandlung betritt, findet in der Ratgeber-Ecke gleich eine ganze Flut von Anleitungen zum Glücklichsein. „Die Ratgeber beleuchten zwar das Problem und geben Tipps zur Umsetzung“, sagt Tara Riedman, „aber wenn es so einfach umzusetzen wäre, wie es klingt, wären wir alle glücklich.“

Der etwas andere Ratgeber zum Thema Glück, 10 Stories of life , von Tara Riedman hat die ISBN 9783969664001 und ist in allen Online-Buchshops sowie im Buchhandel erhältlich. Das Buch kostet 9,99 Euro. Außerdem gibt es den Ratgeber auch als E-Book in den bekannten Online-Buchhandlungen.

Tara Riedman, 1974 in Düsseldorf geboren, lebt seit 2004 in Langenfeld. Bereits mit zwölf Jahren begann sie mit Kampfsport. „Das habe ich immer regelmäßig gemacht, und seit 2011 trainiere ich den Jiu-Jitsu-Nachwuchs in unserem Verein.“ Auch im Kampfsport geht es um das Erkennen der inneren Stärke und um Persönlichkeitsentwicklung. Als Persönlichkeitstrainerin leitet Tara Riedman kleine Gruppen von Mädchen ab 13 Jahren. „Dabei geht es um die Themen des Heranwachsens und um das Selbstbewusstsein“, erzählt sie.

Als Persönlichkeitstrainerin hat Tara Riedman sich intensiv auch mit der Suche nach dem Glück beschäftigt – und mit den Gründen, warum die Suche oft erfolglos bleibt. „Viele spüren, dass etwas nicht stimmig ist in ihrem Leben, aber sie können es nicht benennen“, weiß sie. Diese Hintergründe, die meist im Verborgenen bleiben, wollte sie ans Licht bringen, um ihren Lesern eine etwas andere Sicht und Einsicht zu vermitteln. Dazu hat sie zehn Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, in die Erzählung einer Ballonfahrt eingewoben.

„Es geht um den Ballonfahrer Benjamin, der immer wieder Leute an Bord nimmt, die ihre persönlichen Herausforderungen mitbringen“, verrät die Autorin. Benjamin, ein älterer Herr, offen und wissbegierig, lässt seine Gäste erzählen. „Ich habe auch Metaphern eingebaut, um die Hintergründe, warum etwas passiert, besser zu beleuchten.“ So sorgt die Autorin beim Leser immer wieder für einen Aha-Effekt. „Es war nicht einfach zu schreiben, weil es sehr komplex ist, aber es hat Spaß gemacht.“

Das Buch heißt „10 Stories of life“. Tara Riedman hat es selbst auf den Markt gebracht und sich damit bei einem Wettbewerb beworben, den der Selfpublisher-Verband jedes Jahr ausschreibt – und ist sofort auf der Longlist gelandet. Nur jeweils zehn Titel in den Kategorien „Belletristik“, „Kinder- und Jugendbuch“ sowie „Sachbuch/Ratgeber“ aus insgesamt 1138 Einreichungen wurden in diese Liste aufgenommen. Am 3. Oktober wird die Jury bekanntgeben, wer es auf die Shortlist mit nur drei Titeln geschafft hat. Tara Riedman hat durch den Glückwunsch einer Bloggerin von ihrer Nominierung erfahren. „Ich bin total glücklich“, sagt die Autorin, „dass ich auf dieser Liste stehe.“