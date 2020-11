Jugendkulturjahr in Ratingen : Jugendliche tanzen und nähen

(RP) Die Kurse im Herbstferienprogramm im Rahmen des Jugendkulturjahres und des Kulturrucksacks waren nahezu ausverkauft. Die Jugendlichen waren begeistert.

Im Jugendzentrum Lux probierten sich die Teilnehmenden beim Upcycling aus. Aus alten Jeans entstanden per Nähmaschine neue Kleidungsstücke. In einem Fotokurs lernten die Teilnehmenden verschiedene Bereiche der Fotografie rund um die Themen Portrait, Landschaft und Architektur sowie die digitale Bildbearbeitung kennen. Außerdem konnten musikalische Talente im Tonstudio rappen und ein eigenes Musikvideo produzieren.

Im Museum Ratingen eroberten die Teilnehmenden bei einem zweitägigen Performance-Workshop mit der Künstlerin Evamaria Schaller körperlich das Museum und die Innenstadt. Am ersten Tag knüpften sie an Arbeiten von Valie Export und Erwin Wurm an. Neben der Körperanpassung an die Museumsarchitektur und an die Architektur im Außenraum versuchten sie sich als „One Minute Sculpture“ nach Erwin Wurm. Der zweite Tag wurde der Erarbeitung einer Performance gewidmet.