Neuer Partner in Hösel : Tankstelle übernimmt Postservice

Hösel Die AVIA Tankstelle an der Bahnhofstraße in Hösel ist neuer Partner der Deutschen Post. Im April ist die Eröffnung des Postschalters geplant.

(jün) Die Deutsche Post eröffnet am 5. April eine neue Filiale in Hösel, und zwar in der AVIA Tankstelle an der Bahnhofstraße 102. Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale, Bayernstraße 1a, welche bis zum 15. Januar 2022 geöffnet war. Seitdem hatte die Post nach einem neuen Partner gesucht. „Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Hösel wieder sichergestellt“, teilt die Deutsche Post jetzt mit.