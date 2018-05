Heiligenhaus: Talentscouts helfen Schülern bei der Bewerbungsmappe

Heiligenhaus Der erste Eindruck im Bewerbungsprozess ist die Bewerbungsmappe. Schüler, die schon im ersten Schritt für sich werben und die Kriterien kennen, haben die Möglichkeit, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.

Im Rahmen des NRW-Talentscouting-Programms der Hochschule Bochum werden Schüler fit gemacht und können in einer Kleingruppe erfahren, was eine perfekte Bewerbungsmappe ausmacht. Der entsprechende Workshop findet am 12. Juni in der Zeit von 13 bis 17 Uhr im Thormählen Bildungshaus am Campus der Hochschule Velbert/Heiligenhaus statt. Eine Schulbefreiung ist möglich. Die Talentscouts der Hochschule kooperieren mit verschieden Schulen in Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath. Sie begleiten an den Schulen individuell leistungsstarke Talente auf ihrem beruflichen Weg und sind für sie Coach, Lotse und Netzwerker.