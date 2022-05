Angebot in Heiligenhaus : Tageseltern machen mit bunten Blumentöpfen auf sich aufmerksam

HEILIGENHAUS Auf dem Heiligenhauser Wochenmarkt verteilten die Tagesmütter mit den Kindern Blumentöpfe und kamen so mit den Passanten ins Gespräch.

Das sei naheliegend gewesen, „denn die Kinder und wir sind hier gerne gesehen. Wir machen den Markt immer ein bisschen bunter“, erklärt Tagesmutter Anja Tackenberg. Also gleich ein doppelt guter Grund, zu dem die Köpfe der Kindertagespflege in Heiligenhaus von den Kindern bemalte Blumentöpfe verschenkten, mit Wildblumenmischungen gefüllt. Fast alle Kindertagespflegepersonen sind dabei in Heiligenhaus unter dem Dach der Interessengemeinschaft „Tagesmütter Heiligenhaus“ verbunden und so gewinnt mit dem Austausch untereinander auch die Betreuung der Kinder. Insgesamt fünf Kinder dürfen die ausgebildeten Tagespflegepersonen gleichzeitig betreuen. „Und das machen wir selbstständig“, sagt Tagesmutter Clarissa Freudewald.