Aktionswochen : Ratinger werben für bewussten Konsum

Ratingen Einen ganzen Monat lang sind Aktivitäten geplant. Vereine und Ratinger Geschäftsleute können sich noch anmelden. Auch das Stadtradeln wird in die Aktionstage eingebettet.

Wenn nicht Corona dazwischengefunkt hätte, wären die ersten Ratinger Tage der Nachhaltigkeit längst Geschichte. Die für die erste Juniwoche geplante Veranstaltung musste aufgrund der Corona-Beschränkungen verschoben werden. Doch so schnell geben die Initiatoren nicht auf. Der für die Organisation federführende Verein „Ratingen nachhaltig““ hat jetzt gemeinsam mit Akteuren der Stadt Ratingen ein neues Konzept für die diesjährige Ausnahmesituation erarbeitet: Statt einer Aktionswoche wird es im September den ganzen Monat lang verschiedene Aktivitäten im Stadtgebiet geben.

Lena Steinhäuser, Koordinatorin der Kampagne Fairtrade-Towns, freut sich über die Zusammenarbeit: „Wie schon in der Vergangenheit während der Fairen Woche können wir unsere Kräfte bündeln und wichtige Themen der nachhaltigen Entwicklung und des Fairen Handels in den Blickpunkt rücken.“ Da die Faire Woche in diesem Jahr unter dem Motto „Fair statt Mehr“ steht und für fairen und damit nachhaltigen und bewussten Konsum wirbt, ergänzt sich das gut mit den Schwerpunkten des Vereins.