Hochschul-Zukunft : Zehn Jahre Campus – die große Feier

Geht auch: Die Studenten Sven Wallner (links) und Philipp Kauls verteilten Gummibärchen – verpackt in Reagenzgläsern. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Zum Gratulieren kam auch Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart an die Kettwiger Straße.

Im Jahr 2006 gründeten die Unternehmen der Region den Industrieverband Schlüsselregion: „Schon damals war uns klar,was mit dem Fachkräftemangel auf uns zukommt“, erinnert sich Karl Kristian Woelm, der stellvertretende Verbands-Vorsitzende und Chef der Woelm GmbH. Gemeinsam mit der Hochschule Bochum verwirklicht die Gruppe von Unternehmern dann in Heiligenhaus das, was - einst als abstrakter Traum gestartet – seit zehn Jahren erfolgreiche Wirklichkeit ist: Der Campus Velbert/Heiligenhaus bildet in der Region und in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen vor Ort den Nachwuchs aus.

Wie sich das konkret auf die Wirtschaftswelt vor Ort auswirkt, verdeutlicht der Vorsitzende der Schlüsselregion und Chef der Firma HUF, Ulrich Hülsbeck: „Wir haben bisher 28 Studierende in Zusammenarbeit mit dem Campus beschäftigt, 24 von ihnen sind heute immer noch in unserem Unternehmen.“ Gestern feierte das Erfolgsmodell Campus Velbert/Heiligenhaus als Standort der Hochschule Bochum sein zehnjähriges Bestehen in einer Feierstunde. Zu Gast war auch Andreas Pinkwart, der zu Entwicklungszeiten des Hochschulstandortes als NRW-Wissenschaftsminister das Projekt begleitet und heute als Landesminister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie seine Glückwünsche überbrachte. Er lobte noch einmal ausdrücklich, die Anregung aus der Region, die zur Gründung des Standortes geführt hatte.

INFO So ging der Campus an den Start Im Wintersemester 2009 starteten die ersten 28 Studierenden am provisorischen Standort in den Räumen der Firma Kiekert am Höseler Platz. Schnell wuchs die Zahl der Studierenden und der kooperierenden Unternehmen. 2017 dann der Umzug ins moderne 22 Millionen Euro teure Campusebäude.

„Das Konzept der Hochschule Bochum für den Campus Velbert/Heiligenhaus hatte sofort überzeugt: Im Rahmen des dualen Ingenieurstudiums können die Studenten schon früh wichtige Berufserfahrungen sammeln. Gleichzeitig bekommen die Unternehmen durch den Austausch Zugang zu Hochschul-Know-how und können dies für eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte nutzen. Davon profitieren alle Beteiligten“, so Minister Pinkwart. An die Grundidee erinnert sich Dr. Martin Sternberg, der während der Entwicklungszeit Präsident der Bochumer Mutter-Hochschule war und zwar „den Campus in dem Gebäude einzurichten, in dem heute das Thormählen-Bildungshaus beheimatet ist.“ Es kam anders - trotz einiger Hürden, die Sternberg rückblickend „Hickhack“ nennt. Standortleiter Christian Weidauer erinnert sich auch an Skepsis bei der Entwicklung der Hochschule: „Aber das engagierte Team leistet hier hervoragende Aufbauasrbeit. Heute kann ich sagen: Es hat sich gelohnt.“ Wir haben auch von der Stadt Heiligenhaus ein enormes Entgegenkommen erlebt.“

Der offizielle Teil: Vertreter der Hochschule, der Städte Velbert und Heiligenhaus, der Schlüsselregion sowie Landrat Thomas Hendele und Minister Pinkwart hatten gemeinsam Grund zum Feiern. Foto: Blazy, Achim (abz)

Im Hörsaal des Campus nahmen gestern die Gratulanten und Gäste Platz. eine besondere Geburtstagsfeier folgte. Foto: Blazy, Achim (abz)