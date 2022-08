Eintauchen in die Geschichte : Ratinger erkunden am Tag des offenen Denkmals die Stadt-Historie

Ratinger erkunden am Tag des offenen Denkmals die Stadt-Historie

Eintauchen in die Geschichte

Am Tag des offenen Denkmals, 11. September, öffnet der Dicke Turm seine Türen für Besucher. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am Tag des offenen Denkmals öffnen sich Türen, die den Ratinger Bürgern normalerweise verschlossen bleiben. An diesem Tag gibt es ungewohnte Einblicke.

() Diesmal nimmt das Stadtarchiv die Gäste am Sonntag, 11. September, ab 10 Uhr mit auf eine Reise in die Vergangenheit der Stadt.

Unter dem Motto „Geschichtsspuren – Straßennamen in Ratingens Mitte und ihr historischer Bezug“ erkunden die Teilnehmer im Laufe des anderthalb bis zweistündigen Stadtrundganges durch das historische Zentrum Ratingens ausgewählte Straßen und erfahren Wissenswertes über die historischen Bezüge ihrer Namen. Zudem werfen die Teilnehmer im Vorbeigehen ein Blick auf die am Weg liegenden Baudenkmale. Treffpunkt für den Rundgang ist vor dem Bürgerhaus auf dem Marktplatz.

Auch der Verein der Lintorfer Heimatfreunde bietet am Tag des offenen Denkmals eine Führung an. Dietmar Falhs und Barbara Lüdecke führen um 14 Uhr über den alten Friedhof an der Duisburger Straße und berichten über die Menschen, deren Grabsteine heute noch dort vorhanden sind.