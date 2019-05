Musik : Tag der offenen Tür: Hier spielt die Musik

Ratingen Am kommenden Samstag, 11. Mai, kann man Instrumente ausprobieren und mitsingen.

(RP) Die Städtische Musikschule Ratingen, Poststraße 23, öffnet am Samstag, 11. Mai, von 11 bis 14 Uhr all ihre Türen und bietet Groß und Klein die Gelegenheit, Musikinstrumente anzuhören, anzufassen und auszuprobieren. Für Speis und Trank sorgt an diesem Tag wieder der Förderkreis der Musikschule.