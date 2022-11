Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium : Bonhoeffer-Gymnasium stellt sich Besuchern vor

Schüler präsentierten selbst gebaute Roboter. Foto: DBG

Ratingen Künftige Fünftklässler und ihre Eltern konnten beim Tag der offenen Tür das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ratingen West entdecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() „Hier sind ja alle so engagiert dabei. Das ist aber beeindruckend“, staunte eine Mutter beim Besuch des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Ratingen West. Und in der Tat waren die Schüler, Lehrer und Elternvertreter mit Leidenschaft dabei, um ihren Gästen am Tag der offenen Tür ein vielfältiges Programm zu bieten.

Nachdem Uwe Florin (Schulleiter) und Ellen Wolter (neue Erprobungsstufenkoordinatorin) die Besucher mit musikalischer Begleitung der Streicherklasse herzlich willkommen hießen, strömten die Eltern mit ihren Kindern aus, um das Gymnasium zu erkunden. Gerne boten sich die Schülerlotsen aus den sechsten Klassen an, um die Gäste durch „ihr“ Gymnasium zu führen.

Besucher konnten sich auf eine geschichtliche Zeitreise begeben und die interessante Schreibweise von Hieroglyphen kennenlernen oder sich als Sprachforscher in dem Fach Deutsch erproben. Für die kreativen Gäste bot der Kunst-Workshop weihnachtliche Gestaltungsmöglichkeiten an. Während auf Englisch eine versüßende „Cracking Christmas Party“ mit Bastelaktion gefeiert wurde, lockte im Fach Biologie „die Jagd nach Lesser Horseshoe“. Spannende Aufgaben konnten in dem Fachbereich Mathematik gelöst werden. Zudem wurde dort auch das innovative App-Projekt vorgestellt, welches die Schüler unter Anleitung selbst entwickelt hatten. Bestaunt wurden auch die selbst gestalteten Roboter, die die Schüler in dem Fach Informatik präsentierten. „Bienvenidos“ lautete es im Spanisch-Raum, wo Besucher unter anderem die begehrten Piñatas von der Decke holen durften. Und wer schon einmal seinen Schulweg planen wollte, war in dem Erdkunde-Raum gut aufgehoben. Alle Viertklässler, die „erschnuppern“ wollten, wie es sich als Schüler des DBG anfühlt, konnten an einem Probeunterricht in den Fächern Französisch und Latein teilnehmen.