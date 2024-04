Gesamtschule Heiligenhaus fördert Naturwissenschaften Forschergeist für viele Lebenslagen

Eine gute Idee spricht sich rum: Am Vormittag des Dienstags sammelten sich auf dem Schulhof der Gesamtschule Gästegruppen: Grundschüler sahen sich in den naturwissenschaftlichen Räumen um. Dafür gab es 53 gute Gründe. Über die freute sich auch Schulleiterin Carmen Tiemann zusammen mit den beiden Koordinatoren des zehnten Tages der Naturwissenschaften an der Hülsbecker Straße, Till Schöne und Stefanie Reiff.