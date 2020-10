Heimatpreis Ratingen : Stadt zeichnet lokales Engagement aus

Ratingen Die Tafel Ratingen und der Integrationsrat Ratingen erhalten den Heimatpreis. Das Land NRW rief den mit 5000 Euro dotierten Preis ins Leben. Der Rat der Stadt wählte die Sieger.

Schon im vergangenen Jahr hatten sich rund 140 Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen dazu entschlossen, einen Heimat-Preis zur Würdigung des örtlichen Engagements zu vergeben. Die Stadt Ratingen verlieh seinerzeit den Preis an die Arbeitsgemeinschaft „Industriepfad Ratingen“. Auch in diesem Jahr hat sich Ratingen um eine Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern was Menschen verbindet“ beworben und den Zuschlag erhalten.