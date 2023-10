Spende für die Tafel Mit Pfandflaschen zum neuen Fahrzeug

„Mit der Pfandspende werden die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert. Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit“, erklärt Wilhelm Kratzer, Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales der Lidl-Regionalgesellschaft Grevenbroich. Mit Kleinstbeträgen wurde bereits viel erreicht: Über 29 Millionen Euro gingen bis heute an den Tafel Deutschland, davon mehr als 3,7 Millionen Euro an die Tafeln in Nordrhein-Westfalen. Mit der Pfandspende werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, die den Dachverband der deutschen Tafeln in die Lage versetzen, die Arbeit der lokalen Tafeln projektbezogen und bedarfsgerecht zu fördern. So konnten in NRW bereits rund 480 Projekte umgesetzt werden.