Spendenaktion : Tafel-Päckchen machen Menschen Freude

Heiligenhaus Viele Heiligenhauser haben gestern ihre Weihnachtstüten bei der Tafel abgegeben. In jeder von ihnen steckt ein ganzes Festmahl.

Die Erzieherin und ihre Kollegin haben gemeinsam mit den Kindern der Roten Gruppe des Familienzentrums „Pusteblume“, ehemals Ludgerus, seit St. Martin für die Weihnachtstüten-Aktion der Tafel gesammelt. „Es gibt da dieses Kinderlied ‚Ein bisschen so wie Martin‘, da haben wir uns gesagt, wir wollen auch etwas tun. Aber was? Eine Jacke zu zerteilen hielt keiner für eine gute Idee. Aber die Weihnachtsaktion der Tafel fanden alle gut“, erzählt Roderer. Bei der Aktion der Bergischen Diakonie können Bürger eine offene Weihnachtstüte mit haltbaren Lebensmitteln abgeben, die mindestens ein leckeres Festtagsmenü enthält. Roderer fügt an, dass die Kinder die Erwachsenen patent in der Frage beraten hätten, was man denn für eine Familie in so ein Päckchen packen könnte. Ganz besonders machen diese Päckchen vor allem die keinen Kunstwerke: „Wir haben gemalt!“, sagen die jungen Heiligenhauser. Zum Beispiel: „Einen Tannenbaum und Schneeflöckchen, die herunterfallen“, erzählt einer von ihnen. Zum Dank gibt‘s von Christa Beyer, der Standortleiterin der Tafel leckere Kekse für jeden und eine Dankeschön-Karte. Nachdem die Kinder wieder abmarschiert sind, macht sie fünf weitere Striche auf der Liste der abgegebenen Präsente. Bereits kurz nach elf Uhr, den Annahmestart, kann sie bereits 32 Striche zählen. Da war auch schon Pfarrerin Kirsten Düsterhöft da, die Präsente im Namen ihrer Konfirmanden abgegeben hatte, von denen eines sogar eigens für Hundebesitzer ist: „Wir haben im Konfirmandenunterricht über das Thema Diakonie und ‚über den eigenen Tellerrand hinausschauen‘ besprochen und alle haben was beigetragen“, freut sich Düsterhöft über das Engagement der jungen Christen, für die es heute noch zum Singen ins Altersheim geht. Aufgrund der neuen Tafelzeiten wird die Abgabe erst einen Tag später als der übliche Tafeltag stattfinden, das bedeutet für die ehrenamtlichen Helferinnen an diesem Annahmetag, die Tüten erst einmal im Büro der Tafel zu lagern, damit die Tische im vorderen Teil frei bleiben können. „Wir hoffen, dass das Zimmer voll wird und -ausnahmsweise –, dass wir mal zu wenig Platz haben“, sagte Renate Zanjani von der Bergischen Diakonie noch vor dem offiziellen Annahmestart. Etwa sechs Ehrenamtliche helfen bei der Annahme. Eine von ihnen ist seit vier Jahren dabei, sinnvoll verbrachte Zeit, findet sie. Das findet auch eine Paar, das eine Tüte abgeben wollte: „Eine Turnfreundin von mir hilft hier auch ehrenamtlich und hat mich auf die Idee gebracht, wieder etwas vorbeizubringen, das ist einfach eine gute Sache. Eingepackt haben wir, was wir auch selbst zu Weihnachten essen würden – bis die Tüte voll war.“ Dass man aus anderen Städten auch manchmal hört, dass Menschen Schabernack bei der Weihnachtstütenaktion treiben, finden sie „eine Unverschämtheit. Entweder packt man ordentlich oder gar nicht.“ Sie selbst wollen nun wieder jedes Jahr eine Tüte packen: „Den Empfängern wünschen wir einen schönen Abend.“ Und auch Standortleiterin Christa Beyer wünscht sich, dass mit der Aktion auch ein stückweit der Weihnachtliche Gedanke in den Vordergrund rückt und die Frage: „Wie kann ich Menschen eine Freude machen?“