In Heiligenhaus, Wülfrath und Velbert : Die Tafel Niederberg gerät zunehmend in Not

Organisatorin Tanja Högström (3. v. r.) mit dem Tafel-Team an der Rheinlandstraße in Heiligenhaus. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Viel mehr Tafel-Gäste seit Jahresbeginn und weniger Spenden – das droht, den Betrieb in Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath in eine Schieflage zu bringen. Es geht an die Rücklagen.