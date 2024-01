Ideen für Heiligenhaus Wie die Tafel der Zukunft aussehen kann

„Die Tafeln stehen stark unter Druck. Wir haben aktuell viel weniger Ware als im Durchschnitt der Jahre.“ Elmar Hörster, stellvertretender Standortleiter der Tafel in Heiligenhaus, schildert den Befund nüchtern. Konkret sei, speziell bei Obst und Gemüse, nur ein Drittel des lange Üblichen vorhanden. Das stellt die Teams an allen sechs Tafel-Standorten in Niederberg vor organisatorische Herausforderungen.