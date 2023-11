Heiligenhaus Tafel ist startklar für Weihnachtstüten-Aktion

Ein klassischer Dienstagmittag an der Rheinlandstraße: „Es hat mal wieder für alle gereicht, aber nur knapp“, sagt Logistik-Experte Sascha Bauer. Gerade schließt sich die Tür hinter dem letzten Gast bei der Tafel Heiligenhaus. Knapp 100 waren es diesmal, das ist inzwischen in etwa ein durchschnittlicher Wert. Tanja Högström hat weitere Zahlen parat. Sie alle kennzeichnen eine Entwicklung: Wurden im Jahr 2021 noch 560 Karten für Tafel-Gäste an den sechs Standorten der Tafel Niederberg ausgegeben, dann sind es aktuell 1400 - „Tendenz steigend“. Für die Abendtafel freitags gibt es inzwischen einen Aufnahmestopp. Und „am Anfang des Jahres mussten wir schon einmal die Reißleine ziehen mit einem statt zwei Tafelangeboten pro Woche“, sagt Högström.