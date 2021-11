Breitscheider Verbrauchermarkt : Breitscheid: Einbruch in Postfiliale

Breitscheid Täter entwendeten Tabakwaren im Wert von rund 20.000 Euro.

(RP) In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in die Postfiliale eines großen Verbrauchermarktes in Breitscheid eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter zu noch nicht genau bekannter Uhrzeit auf das Dach der Filiale an der Straße „An der Hoffnung“ gestiegen und haben dort Bodenplatten entfernt. Durch die Löcher in dem Dach sind sie dann in das Geschäft gelangt. Alleine hierdurch entstand ein Sachschaden an dem Gebäude in Höhe von rund 20.000 Euro.