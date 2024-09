Gute Schule – Gutes Lernen Mach mal Pause: Diese Übungen halten fit

Stützt euch nun mit beiden Händen an der Wand ab. Führt die Stirn zur Wand und wieder zurück. Wiederholt diese Übung in 3 Sätzen 10-mal. Zwischen den Sätzen pausiert ihr 20 Sekunden. Mit dieser einfachen Übung trainiert ihr eure Brust-, Rücken- und Bauchmuskulatur. Danach schmeckt das Pausenbrot doppelt so gut.