Wohnen in Heiligenhaus Planer bringen „Südringterrassen“ an den Start

Haus- und Grundstücksgrößen: Das Gelände bietet eine abwechslungsreiche Landschaft mit einem malerischen Blick über das Tal. Das Konzept sieht Treppenverbindungen zwischen der gartenseitigen Zufahrt und den Hauszugängen am Südring vor und sorgt damit für kurze Wege zu Kita und Bushaltestelle. Durch die massive Bauweise ist auch in den Häusern am Südring ein ruhiger Nachtschlaf garantiert. Bonava errichtet die Reihenhäuser auf einem rund 12.500 Quadratmeter großen Areal im nördlichen Teil der „Südringterrassen“. So entstehen dort in den kommenden Jahren rund 8733 Quadratmeter neue Wohnfläche. Die Größen der Häuser variieren zwischen 133 und 170 Quadratmetern Wohnfläche mit bis zu sieben Zimmern.