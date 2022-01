Entwicklung in der Innenstadt : Suche nach einem neuen Ladenlokal

Wie schon zu Beginn der Pandemie liefern Marlis und Detlef Mayer wieder Ware mit dem Schuh-Taxi aus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Das Dema Schuhgeschäft an der Bechemer Straße, Ecke Wallstraße hat Mitte Dezember geschlossen. Detlef Mayer sucht nach einem neuen Standort. Bis dahin bietet er übergangsweise sein Schuh-Taxi an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marita Jüngst

Abgedeckte und zugeklebte Schaufenster prägen zunehmend das Bild in der Ratinger Innenstadt. Filialisten wie die Parfümerie Douglas und die Buchhandlung Weltbild haben sich längst zurückgezogen, doch auch Einzelhändler wie „Spiel und Buch“ im Arkadenhof sind gegangen, beispielsweise, weil sich kein Nachfolger fand. Jüngstes Beispiel für einen Auszug ist das Dema-Schuhgeschäft an der Bechemer Straße, Ecke Wallstraße.

Nach dem Räumungsverkauf hat das Ladenlokal seit Mitte Dezember geschlossen. Doch Inhaber Detlef Mayer will nicht wie andere Einzelhändler aufgeben, er sucht nun ein neues Ladenlokal, vorzugsweise in der Ratinger Innenstadt. Der Grund für seinen Rückzug vom bisherigen Standort ist simpel: „Der Mietvertrag ist nach zehn Jahren ausgelaufen“, sagt er. Probleme mit dem Vermieter habe es nicht gegeben, erklärt er, doch bei einer möglichen Verlängerung des Mietvertrages kamen beide Seiten nicht zusammen. Ein Problem bei der Suche nach geeigneten Ladenlokalen sieht Mayer darin, dass „die Vermieter keine langfristigen Mietverträge mehr anbieten“.

Info Telefonisch oder per E-Mail erreichbar Schuh-Taxi Detlef Mayer hat alle verzeichneten Stammkunden informiert, dass das Schuh-Taxi wieder fährt. Erreichbarkeit Täglich von 8 bis 20 Uhr telefonisch über die Dema-Hotline 02102 394741. Außerdem über WhatsApp 0173 5408654 oder DEMA-GmbH@Freenet.de.

Hoffnungen setzt Mayer jetzt bei der Ladensuche unter anderem auf den neuen Leiter von Ratingen Marketing, der Anfang des Jahres seine Arbeit aufgenommen hat. Leonhard Sibbing arbeitete bisher in der städtischen Wirtschaftsförderung und war dort für Immobilienservice und Standortberatung tätig. Ratingen ist ihm also vertraut. Mayer will in der nächsten Woche Kontakt mit ihm aufnehmen, ebenso wie mit den beiden Mitarbeiterinnen des neuen Ladenmanagements.

Angelina Sobotta und Silke de Roode vom Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH sind seit Mitte November jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 10.30 bis 13.30 Uhr im Innenstadtbüro an der Mülheimer Straße 9 anzutreffen. Ihre Kernaufgabe ist es, Eigentümer und Geschäftsleute zusammenzubringen, um Leerstände mit attraktiven Nutzungen zu belegen, sich also mit dem Kernproblem in der Innenstadt zu beschäftigen.

Bis Detlef Mayer ein neues Ladenlokal gefunden hat, bietet er wie schon zu Beginn der Pandemie sein Schuh-Taxi an. Das ist seit Anfang der Woche wieder im Einsatz. „Unsere Stammkunden kennen unsere Marken und wissen, was ihnen passt“, sagt Mayer. Sie können also ihre Auswahl an Wunsch-Schuhen in ihrer Größe und Weite bestellen. Die Schuhe werden dann nach Hause gebracht und was nicht gefällt wird wieder abgeholt. Modelle, die nicht auf Lager sind, kann Mayer bestellen, so wie ein ganz normaler Schuladen auch. Geliefert wird innerhalb Ratingens und auch über die Stadtgrenzen hinaus, wenn der Weg nicht zu weit ist.