Ratingen : Suche nach der digitalen Strategie

Ratingen SPD: Vor der Wahl sollte man nicht mehr über die Dezernenten-Stelle entscheiden.

Das alles sollte natürlich in einem Dezernat oder sogar als Stabsstelle beim Bürgermeister gebündelt werden, der Erfolg hängt aber vom Unterbau und dem gemeinsamen Einsatz von Verwaltung und Rat ab. Ein Dezernent für Digitales alleine wäre also nicht die Lösung. Die FDP agiere hier nach dem Lindner-Spruch in abgewandelter Form „digital first – Hauptsache klingt gut/Wirkung zweitrangig“, betonte die SPD.