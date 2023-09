Konzert in Hösel Ungerwühnliches Trio spielt ungewöhnliche Klänge

Das im Oktogon zu hörende Stück „Matin“ ist der wichtigste Beitrag der Komponistin zum französischen Impressionismus. „Musik, wie Richard Strauss sie geschrieben hätte, wäre er Debussy gewesen. Selbst wenn Mel Bonis nur dieses eine Werk geschrieben haben sollte, reiht sie sich damit in die Schar der großen Meister der vorvergangenen Jahrhundertwende ein.“ (Ensemble 2004). Übrigens: Durch das geschlechtsneutrale Pseudonym Mel Bonis versuchte die Komponistin ihre Karriere zu beschleunigen. Zwar gab es im ausgehenden 19. Jahrhundert bereits einige professionelle Pianistinnen, das Kompositionshandwerk lag jedoch nach wie vor fest in Männerhand. Die extrem begabte Komponistin Lili Boulanger verstarb tragisch mit gerade einmal 24 Jahren in den Wirren des Ersten Weltkrieges. Das letzte Stück, das sie noch auf dem Totenbett ihrer Schwester Nadia diktierte, ist „D’un soir triste“ aus dem Jahr 1918. Es ist geprägt von einem unglaublich vielschichtiger Klang, der keine Richtung kennt, sondern fortwährend aus dem Grundrhythmus heraus in kaskadenartigen Wellen auszubrechen versucht und dann wieder zurück zum tröstlichen Hauptthema findet.