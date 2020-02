Zwölf Einsätze : Sturmtief bei Nacht: „Es lief alles glimpflich ab“

Heiligenhaus (köh) Gegen Mitternacht in der Nacht zum Montag hatte sich die Lage in Sachen Sturmtief „Sabine“ etwas entspannt. Die Feuerwehr vor Ort schalteten sich aus der Kreisebene aus, wie sie in sozialen Medien meldeten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die kreisweite „Ausnahmelage“ war aufgelöst. Was nicht automatisch bedeutete, dass nichts mehr zu tun gewesen wäre. Allerdings konnte Förster Hannes Johannsen schon am frühen Morgen eine allererste Einschätzung abgeben: „Es lief hier alles glimpflich ab.“

Zwar seien Bäume umgestürzt, doch nirgends seien ernste Gefahrenstellen entstanden. Dennoch appelliert Johannsen an alle, Warnungen vor Sturm im Wald ernst zu nehmen. Aus gegebenem Anlass: „Ich habe mich Montag in der Frühe schon gewundert, wie viele Leute im Wald unterwegs waren, ob mit Hund oder ohne.“ Zwar sei das nicht verboten gewesen, „doch man ist im Zweifel gut beraten, bei Sturrm daheim zu bleiben, statt im Wald spazieren zu gehen“. Das gilt auch für die städtischen Forstwirte. Eben aus Sicherheitsgründen beginnen Aufräumarbeiten im Wald erst am Mittwoch. Die Sturmwarnung gilt nach Johannsens Worten bis zum heutigen Dienstagabend. Daher auch sein zusätzlicher Rat: „Nicht unter Bäumen parken.“