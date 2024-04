Kundgebung in Ratingen Sturm stört Kita-Demo auf Ratinger Rathausplatz

Info

Das hatten die Organisatoren vor der Veranstaltung am Montagnachmittag mitgeteilt: Die Einlassungen von Stefan Heins und Meike Paprotta-Kübler von der CDU-Fraktion „stimmen uns nachdenklich“. Es scheine so, als „würden die Damen und Herren des Jugendhilfeausschusses (JHA) der Stadt Ratingen und wir Eltern auf zwei verschiedenen Planeten leben, wenn die Not und der Unmut, den die Ratinger Kita-Krise bei uns Eltern ausgelöst hat, erst jetzt, auch dank der RP-Berichterstattung, beim JHA angekommen ist“.

Die CDU-Fraktion fordert einen Sachstands-Bericht in Sachen Kita-Ausstattung. Vor allem die personelle Lage an den Kitas sei ein großes Thema, so die Organisatoren.