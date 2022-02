Ratinger Vorkehrungen : Sturm: Schulen und Kitas dicht

Der Wochenmarkt findet am Donnerstag nicht statt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Wochenmarkt wurde abgesagt, der Poensgenpark bleibt vorerst geschlossen - wegen der amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes.

(RP/kle) Aufgrund der amtlichen Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes bleiben am Donnerstag, 17. Februar, landesweit die Schulen geschlossen. Dies hat das NRW-Schulministerium bekanntgegeben. Angesichts der Unwetterwarnung hat der Krisenstab der Stadtverwaltung Ratingen entschieden, dass analog zu den Schulen auch die städtischen Kindertageseinrichtungen grundsätzlich geschlossen bleiben sollen, um Personenschäden zu vermeiden. Die betroffenen Eltern sind alle darüber informiert worden, dass sie bis 16.30 Uhr am Mittwoch einen Notbetreuungsbedarf anmelden konnten. Den Trägern der anderen Ratinger Kindertageseinrichtungen wurde empfohlen, in gleicher Art und Weise zu verfahren. Die Stadt hat auch den Wochenmarkt abgesagt.

Aus Sicherheitsgründen wurde am Mittwoch bereits ab etwa 15 Uhr der Poensgenpark geschlossen. Ebenfalls geschlossen bleiben am Donnerstag die Ratinger Sportfreianlagen. Die Musikschule bietet am Donnerstag keinen Präsenzunterricht an, so immer möglich, wird auf Online-Unterricht umgestellt. Auch die VHS stellt ihr Kursangebot in Präsenz am Donnerstag ein.

Die Müllabfuhr wird auch an den kommenden Tagen planmäßig erfolgen, jedoch sollten die Tonnen wegen der vorhergesagten Sturmböen nicht vor 6.30 Uhr an den Straßenrand gestellt werden. Gleiches gilt für Sperrgut, das ebenfalls erst am Tag der Abholung am Morgen herausgestellt werden soll – und zwar möglichst so gesichert, dass keine Gegenstände weggeweht werden können. Alternativ wird empfohlen, sich aufgrund der Unwetterwarnung lieber einen neuen Sperrmüll-Termin geben zu lassen.

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst des Kreises Mettmann warnt vor starken Orkanböen zunächst in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag bei gleichzeitig starken Regenfällen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter. Von Westen wird nach Information des Deutschen Wetterdienstes eine rasche Windzunahme mit Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung erwartet. In Schauernähe und in exponierten Lagen sind orkanartige Böen bis 110 km/h nicht ausgeschlossen. Ausgangs der Nacht meldet der Wetterdienst eine Windabschwächung. Für mögliche Überschwemmungen ergeben sich aktuell keine Hinweise.