Unwetter : Sturm hält die Feuerwehr weiter in Atem

Umgefallene Bäume gab es auf der Ernst-Stinshoff Straße in Hösel am Parkplatz Steinkothen. Foto: Achim Blazy/Blazy, Achim (abz)

Insgesamt sei die Stadt glimpflich davon gekommen, so die Bilanz der Einsatzkräfte. Der Wochenmarkt fällt heute aus.

Von Norbert Kleeberg und Marita Jüngst

Die gute Nachricht vorweg: Es hätte nach den Prognosen weitaus schlimmer kommen können. Aus Sicht der Feuerwehr ist die Stadt glücklicherweise von größeren Schäden verschont geblieben. Auch am gestrigen Montag mussten die Einsatzkräfte noch Sturmschäden beseitigen. Insgesamt rückte man zu 23 sturmbedingten Einsätzen aus. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume. Im Tagesverlauf kam es immer wieder zu Sturmböen mit Niederschlägen, auch Hagel war dabei. Mit einer Wetterbesserung sei erst am Donnerstag zu rechnen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Einheiten Information- und Kommunikation, die Führungsgruppe sowie die Einheiten aus Lintorf, Hösel und Mitte. Bereits am Sonntagmittag hatte man strategische Vorbereitungen besprochen, mit dabei waren Bürgermeister Klaus Pesch und Erster Beigeordnete Rolf Steuwe.

Joachim Herbrand, Sprecher der Feuerwehr, betonte gestern auf RP-Anfrage, dass die Stadt in der Nacht zum Sonntag eine herannahende Gewitterfront glücklicherweise nicht abbekommen habe. Man habe in der Nacht drei Einsätze abgearbeitet, meinte er.

Info Das rät der ADAC für den Fall der Fälle Schäden durch herabstürzende Bäume während eines Sturms (mit mindestens Windstärke 8) werden durch die Teilkaskoversicherung abgedeckt. Sofern es vereinbart ist, wird eine Selbstbeteiligung abgezogen, es kommt zu keiner Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes. Baum Kollidiert ein Autofahrer mit einem auf der Straße liegenden Baum, tritt die Vollkaskoversicherung ein. Neben dem Abzug der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung wird der Schadenfreiheitsrabatt zurückgestuft. Dachziegel Wenn ein herabfallender Dachziegel das Auto beschädigt, kann nur dann Schadenersatz vom Hauseigentümer verlangt werden, wenn dieser die Verkehrssicherungspflicht verletzt hat.

Auswirkungen hatte das Sturmtief namens Sabine vor allem auf den Regionalverkehr: So war eine Oberleitung auf der S 6-Strecke betroffen. Erst am gestrigen Nachmittag sollte sich die Lage wieder beruhigen.

Der Sturm hat für die Straßen.NRW-Meistereien vor allem in der Nacht zum Montag für viel Arbeit gesorgt. Seit dem gestrigen Morgen waren Mitarbeiter weiter im Einsatz, um unpassierbare Straßen zu sperren oder Sturmschäden zu beseitigen.

„Unsere Meistereien hatten mit Blick auf den angekündigten Sturm ihre Verkehrssicherungsbereitschaften verstärkt. Eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat“, sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin von Straßen.NRW. „Dort, wo die starken Böen Schäden angerichtet hatten, konnten wir so schnell reagieren“, betonte sie.

Die Verwaltung hatte bereits am Sonntag mitgeteilt, dass Schulen und städtische Kitas am Montag geschlossen bleiben. Der Bürgermeister erklärte unter anderem auf seiner Facebook-Seite: „Mit der Entscheidung, die städtischen Schulen und Kitas für den Regelbetrieb zu schließen (bei gleichzeitiger Entscheidung für einen Notdienst in den Kitas der Stadt Ratingen) war und ist nicht eine Dienstbefreiung für das Lehrpersonal verbunden.“ Das gehe auch gar nicht, weil Lehrer Landesbedienstete seien, meinte er.

Das Schulministerium habe aber gerade nicht entschieden, die öffentlichen Schulen am Montag landesweit zu schließen. „Ich gehe somit davon aus, dass die Lehrer am Montag sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen anwesend sind und wie an jedem anderen Tag Dienst haben“, meinte Pesch auf Facebook.

Am Bahnhof Ost wurde der Ausfall der S 6 in beide Richtungen signalisiert. Erst am Nachmittag beruhigte sich die Lage wieder. Foto: Achim Blazy/Blazy, Achim (abz)

Am Montagmorgen gab es auch einen Hagelschauer. Foto: Achim Blazy/Blazy, Achim (abz)