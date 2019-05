Heiligenhaus : Studio-Orchester Duisburg tritt in der Kant-Aula auf

Studio-Orchester Duisburg tritt in der Kant-Aula auf

Heiligenhaus (RP) Zu einem Konzert für die ganze Familie lädt der Arbeitskreis Jugend (AKJ) für Samstag, 18. Mai, ein. In der Kant-Aula gastiert das Studio-Orchester Duisburg. Merkmal des Orchesters ist seine erfrischende und unbefangene Art sowie sein Idealismus.

„Als Liebhaber-Orchester“, beschreibt David de Villiers, Mitglied im AKJ, die hervorragend ausgebildeten Musiker, „die aus freien Stücken zusammen auftreten und zu den besten in NRW zählen“. Um 19 Uhr geht es los. Auf dem Programm stehen Mozart und Brahms.

Kein anderer als der zweite Kapellmeister des Aalto Theaters leitet das Konzert: Johannes Witt. Der Künstler dirigiert in Heiligenhaus das Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 von Mozart sowie die Sinfonie Nr. 2 in D-Dur op. 73 von Brahms. Als Solist tritt Stefan Hülsermann auf.

Wenn der AKJ einlädt, dann immer für einen guten Zweck: für die Jugend in Velbert und Heiligenhaus. „Mit bekannten Projekten wie Lions Quest, Klasse 2000 oder Faustlos unterstützen wir Schüler“, erklärt de Villiers. „Belasteten oder gefährdeten Jugendlich helfen wir bei der Praktikums- oder Ausbildungssuche“, fügt der AKJ-ler hinzu. Seit fast 20 Jahren setzen sich sechs Mitglieder, jeweils drei Rotarier und Lions für Kinder und Jugendliche vor Ort ein. Karten: Erwachsene 20 Euro, Kinder 10 Euro, gibt es im Kulturbüro Heiligenhaus, beim Brummbär in Velbert sowie bei Rose Schlüter in Hösel.