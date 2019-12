Homberg : Streit um Wasserschaden im Vereinsheim

Homberg Beim TuS Homberg gibt es ein massives Problem, doch die Stadt sieht keinen aktuten Handlungsbedarf.

Eine Renovierung der Räume durch den Verein sei geplant (neue Möbel, Thekenbereich, Streichen der Wände). Diese würde der Verein finanzieren und in Eigenregie organisieren. Becker betonte in einem Schreiben an die RP: „Es scheitert aber seit zwei Jahren daran, dass die Undichtigkeit, die zu dem Wasserschaden führt, nicht behoben wird. Wir liegen der Stadt regelmäßig in den Ohren, aber es tut sich nichts. Eine Anfrage unsererseits, ob wir tätig werden und einen Dachdecker ansprechen könnten, wurde verneint mit der Begründung, dass dies über die Bauunterhaltung passieren müsste. Somit sind uns hier die Hände gebunden, und wir müssen damit leben, seit zwei Jahren in einem vor sich hin schimmelnden Vereinsheim zu tagen und mit unseren eigenen Renovierungsbemühungen ausgebremst zu werden.“