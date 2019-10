Ratingen : Streit um Pläne für neue Stadthalle

Die SPD-Fraktion betont, dass man sich stärker um bezahlbaren Wohnraum kümmern muss.

Das Thema polarisiert und sorgt für eine heftige Debatte in der Kommunalpolitik. Die von CDU und Bürgermeister Klaus Pesch ins Spiel gebrachte und jetzt forcierte Überlegung für eine neue Stadthalle steht nach Ansicht der SPD-Fraktion dafür, dass „beide sich lieber Denkmäler bauen wollen, als die wirklichen Probleme der Menschen in Ratingen anzugehen“. Die Genese dieser Idee spreche auch Bände für die fortschreitende Vereinnahmung von Pesch durch die CDU, betonte die SPD. Geäußert wurde die Stadthallen-Idee von Pesch auf einer CDU-Mitgliederversammlung und laut SPD direkt in Verwaltungshandeln umgewandelt (die RP berichtete).

Die SPD-Fraktion stellt nicht in Zweifel, dass man sich auch Gedanken um die Zukunft der Stadthalle machen muss, „aber doch bitte nicht jetzt und nicht mit dieser Dringlichkeit“, so Fraktionschef Christian Wiglow. Besonders ärgerlich ist aus der Sicht der SPD-Fraktion, dass die CDU auf der einen Seite in der letzten Sitzung von Bezirksausschuss Mitte und Stadtentwicklungsausschuss „wieder alles dafür getan hat, um bezahlbaren Wohnungsbau auf zwei optimal geeigneten Flächen zu erschweren, nämlich auf der Alten Maschinenfabrik, Teil II, und an der Schappestraße“. Auf der Alten Maschinenfabrik, Teil II, sei der Anteil von öffentlich gefördertem Wohnungsbau limitiert auf maximal 25 Prozent, an der Schappestraße seien – „immer in trauter Einheit mit der Bürger Union“ (so Wiglow) – Erschwerungen beschlossen worden, um das Zustandekommen von bezahlbarem Wohnraum zu behindern. Und die Verwaltung sei einsilbig geblieben, statt für bezahlbaren Wohnraum in die Bresche zu springen, obwohl es dazu auch einen Ratsauftrag gibt.