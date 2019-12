Laub : Streit um Pflege des Höseler Friedhofes

Der Friedhof in Hösel: Bürger beklagen sich über sehr viel Laub auf und an den Gräbern. Foto: Blazy, Achim (abz)

Eine Bürgerin beklagt in einem Schreiben den schlechten Zustand, die Stadt sieht das nicht so. Und ein Sicherheitsrisiko bestehe auch nicht.

Sie beklagt sich nämlich in einem Schreiben an die Stadt, das auch der RP vorliegt, über den schlechten Zustand des Höseler Friedhofes.

Zum Hintergrund: Sie hat ein Doppelgrab seit Januar 1988 und hat damals für einen Zeitraum von 40 Jahren das Nutzungsrecht gekauft – dies auch in der Annahme, dass dieser Friedhof und der entsprechende Abschnitt, auf dem das Grab liegt, zumindest ab und zu gesäubert werden. Dies bedeutet vor allem: Rasen mähen und besonders Eichelfrüchte entfernen, „da man darauf und auf nassen Blättern übel fallen und sich Gelenke brechen kann“, heißt es in dem Schreiben.

Und sie habe seit einigen Jahren beobachtet, dass nicht einmal zu den Feiertagen und Totengedenktagen dieser Friedhof ordentlich gereinigt werde, so besonders in diesem Jahr.

Wörtlich heißt es: „Weder zu Totensonntag noch jetzt zur Weihnachtszeit sehe ich Friedhofsmitarbeiter auf dem Friedhof in Hösel. Auch der hintere Eingang (neuer Friedhofsteil) ist kaum zu betreten, da ein dicker Blätterteppich sich dort ausgebreitet hat und durch die Nässe der vergangenen Wochen sehr rutschig ist. Man fürchtet sich, dort zu fallen. Meine Freundinnen, die leider fast alle auch auf dem Friedhof Angehörige begraben haben, beklagen die Zustände sehr, explizit in diesem Jahr. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir alle die Grabstätten mit viel Geld gekauft und auch die damit verbundenen Pflegearbeiten der Wege mit finanziert haben.“

Und was sagt die Stadt dazu? Michaela Maurer, die neue Amtsleiterin der Kommunalen Dienste, antwortete prompt. Die Pflege des Friedhöfes Hösel sei an eine Firma vergeben worden, die regelmäßig dort tätig sei.

In einem Schreiben, das der RP vorliegt, heißt es: „So war heute Morgen (also am vergangenen Montag, Anm. die Red.) eine Kolonne vor Ort, um den Friedhof zu reinigen. Vor drei Wochen wurde ebenfalls ein Reinigungsdurchgang mit Laubentfernung durchgeführt. Und gerade an den Totengedenktagen legen wir ein hohes Augenmerk auf den gepflegten Zustand der städtischen Friedhöfe.“