Ratinger Kitas : Viel Ärger um Eltern-Beiträge

Ratingen SPD: Für eine Leistung, die nicht erbracht wurde, muss man auch nicht zahlen.

(RP/kle) Seit Jahresbeginn sind die Kindertageseinrichtungen, die Tagespflege und die offenen Ganztagsschulen (OGS) nur eingeschränkt geöffnet – teilweise sogar ganz geschlossen. Mit Inkrafttreten der Notbremse sind die Einrichtungen in vielen Städten und Gemeinden wieder auf Notbetreuung umgestiegen. Viele Familien stemmen seit dieser Zeit die Betreuung ihrer Kinder neben ihrem Beruf. Das stellt Eltern vor eine große Herausforderung. Gleichzeitig müssen sie weiter Elternbeiträge bezahlen. „Für eine Betreuung, die man nicht oder nur teilweise in Anspruch nehmen kann, die vollen Beiträge zu zahlen, das kann man niemanden vermitteln“, so die Ratinger Landtagsabgeordnete Elisabeth Müller-Witt (SPD).