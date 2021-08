Teams kommen auf Touren : Streetbasketball-Turnier mit Station am IKG

Teams können sich vom 22. August an melden. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Heiligenhaus Am 1. September soll es ab 14 Uhr an der Herzogstraße in neun Alterskategorien hoch hergehen. Stadt und Schule sind Mitveranstalter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/köh) Nach dem coronabedingten Ausfall im Vorjahr wird der Kreissportbund Mettmann in diesem Jahr wieder als Veranstalter der NRW Streetbasketball-Tour 3x3 vor Ort dabei sein. Heiligenhaus steht im Blickpunkt.

Am 1. September soll es ab 14 Uhr auf dem Gelände am Immanuel-Kant-Gymnasium an der Herzogstraße in neun Alterskategorien auf neun Courts sprichwörtlich hoch hergehen. Mitausrichter des Kreissportbunds Mettmann sind das Immanuel-Kant-Gymnasium , die Stadt und die AOK Rheinland/Hamburg. Gespielt wird 3 gegen 3. Ein Team besteht aus vier Spieler, einschließlich Ersatzspieler.

Vom 22. August bis 11. September können Basketball-Fans in 15 Städten Nordrhein-Westfalens diesen Sport erleben und mitmachen. Veranstaltet wird die Tour von der AOK Rheinland/Hamburg, der AOK NordWest, dem Land NRW, dem Westdeutschen Basketball-Verband sowie der Sportjugend des LandesSportBundes NRW. Jedes Team geht mit bis zu vier Aktiven an den Start. Zum Finale gastieren die erfolgreichsten Teams am 11. September am Campus Vest in Recklinghausen. Dort werden die „NRW Streetbasketball-Champions 2021“ in den einzelnen Kategorien ausgespielt.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Aktion „5 für 10“. Jede Schule, die mit mindestens fünf Teams an einem Turnier teilnimmt, erhält für den Sportunterricht ein Ballnetz mit zehn hochwertigen Basketbällen.

Wer vor Ort „Streetbasketball-Atmosphäre“ erleben will, sollte sich als Team mit seinen Freunden und Freundinnen unter www.nrw-tour.de früh genug anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Team.