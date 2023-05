Gesamtschule Heiligenhaus Ballon-Sonde bringt Daten aus der Stratosphäre sicher heim

Projektleiter und Lehrer Markus Happel ist sehr zufrieden mit Ausgang und Ergebnis der großen Ballonaktion am Freitag vor Pfingsten. „Was man schon sagen kann: Unsere Ortungstechnik über Funk hat hervorragend funktioniert. Der Ballon hat eine Höhe von 36.978 Metern erreicht und ist zunächst auf einem Kurs in südlicher Richtung und anschließend auf einem „Zick-Zack-Kurs“ über Bergisch-Gladbach und Leverkusen in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Leverkusen zum Einkaufszentrum, der BayArena und den Bahngleisen gelandet.“