Ratingen : Triathlon am Sonntag: Busse fahren Umleitung

Die Busse der Linie 753 fahren in Richtung Mülheim ab der Haltestelle Bechemer Straße und in Richtung Ratingen ab der Haltestelle Krummenweg eine Umleitung. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen Gut Kost und Freiligrathring muss entfallen.

Aushänge an den betroffenen Haltestellen und Durchsagen in den Bussen informieren die Fahrgäste über die Änderungen. Durch die Umleitungen kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

Rund 1400 Sportler werden an den Start gehen, Zuschauer sind wieder zugelassen. Alles unter dem Dach der 3 G-Regel. Dies bedeutet: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete werden Zutritt in das Eventgelände erhalten. Die 3 G-Regel wird am Eingang von zusätzlich bereitgestelltem Personal kontrolliert. Wer einen Nachweis erbringt, der bekommt ein grünes Bändchen, das durchgehend während der Veranstaltung von Teilnehmern und Besuchern getragen werden muss. Ein- und Ausgang für alle Sportler und Zuschauer sind in diesem Jahr getrennt.