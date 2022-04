Ratingen : Straßensperrung wegen Citylauf in Lintorf

Lintorf Wegen des Citylaufs in Ratingen-Lintorf werden am Sonntag, zwischen 7 und 18 Uhr Teile der Innenstadt zwischen Lintorf, Rathaus und Rehhecke gesperrt. Betroffen sind die Buslinien O 16, O 19, 751, 752 und 754.

() Die Busse O 16, 752 und 754 fahren Richtung Rehhecke eine Umleitung ab Haltestelle „Lintorf, Kirche“ und Richtung Lintorf, Kirche ab der verlegten Haltestelle „Rehhecke“. Die Busse der Linie O 19 fahren in Richtung Ratingen, Fliedner Krankenhaus eine Umleitung ab Haltestelle „Lintorf, Kirche“ und Richtung Mörikestraße ab Haltestelle „In den Banden“. Folgende Haltestellen der Linien O 16, O 19, 752 und 754 werden verlegt: Die Haltestellen „Lintorf, Rathaus“ und „Am Löken“, Richtung Rehhecke, werden auf den Lintorfer Markt Höhe Sparkasse verlegt. Die Haltestellen „Am Löken“ und „Lintorf, Rathaus“, Richtung Lintorf, Kirche, werden an die Ausstiegshaltestelle „Lintorf, Rathaus“ der Linie 751 auf der Krummenweger Straße verlegt. Die Haltestellen „Am Kreuz“ und „Rehhecke“, beide Richtungen, werden in die Wendeschleife des Lintorfer Schulzentrums verlegt. Die Haltestellen „Am Schließkothen“ werden auf die Brandsheide in Höhe des Kreisverkehrs verlegt. Die Buslinie 751 fährt in Richtung Düsseldorf eine Umleitung ab der verlegten Haltestelle „Lintorf, Rathaus“ und Richtung Ratingen-Hösel S ab Haltestelle „In den Banden“. Die Haltestellen „Lintorf, Rathaus“, beide Richtungen, werden an die Ausstiegshaltestelle der Linie 751 auf der Krummenweger Straße verlegt. Die Haltestellen „Am Löken“, „Am Kreuz“ und „Rehhecke“, werden in die Wendeschleife des Lintorfer Schulzentrums verlegt. Die Haltestellen „Wieselweg“, beide Richtungen, werden an die Haltestelle „Am Kämpchen“ verlegt.