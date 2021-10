Plan im Kulturausschuss : Idee für die Stadt: Mehr Farbe für Mauern

Grafitti-Kunst größeren Stils gab es in Heiligenhaus zuletzt an den Wänden des Alten Pastorats zu sehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Wie umgehen mit alten Immobilien, besonders mit deren großen Mauerflächen? Der Kulturausschuss sucht eigene Antworten. Nicht zuletzt auf die Frage nach Geldquellen.

Spätestens seit der Euroga 2002 plus wird der Gedanke an Kunst im öffentlichen Raum mal mehr, mal weniger laut verfolgt. Und es entstanden prominent wirkende Kunstwerke wie die Konstruktion von Doris Halfmann mitten auf dem Abtskücher Teich. Die hat inzwischen längst ihre Zeit gehabt. Eine weitere Sonderstellung hatte zeitweise das Alte Pastorat an der Hauptstraße. Hier war es maßgeblich die „Kunstquadrat“-Gruppe um Thomas Pischke, die mit Ideen und Events aufwartete.

Der Ansatz: Aus dieser Richtung kommt jetzt eine neue Idee, Pischke ist inzwischen Vorsitzender des Kulturausschusses. Für die Bündnisgrünen hat er einen Antrag auf den Tisch gelegt, wieder dreht sich alles um Kunst im öffentlichen Raum, diesmal um Mauern. Nach Vorstellungen der Antragschreiber geht es zunächst darum, eine Liste brauchbarer Flächen, also Malgründe, zu finden und dann mit einem Experten oder einer Expertin in Sachen Grafitti-Großprojekte Kontakt aufzunehmen. Es soll also nicht um künstlerische Eintagsfliegen gehen.

INFO Wie Grafitti bisher in die Stadt kam Kleinere Aktionen in Sachen Sprühkunst gab es bereits in der Sommerferienaktion für Kinder an der Hülsbecker Straße. In Projekten der Jugendgerichtshilfe ging es in der Vergangenheit mehrfach um Wandgestaltungen. Die Gesamtschule bekam ein Groß-Grafitti als Geschenk.

Die Vorstellung: Gestaltung derzeit trister Fassadenflächen im Innenstadtbild. Denn „neben erhaltens- und sanierungswürdigen Stuckfassaden entlang der Hauptstraße gibt es auch viele heute unschöne Flächen, denen nicht mit klassischem Bauhandwerk beizukommen ist. Die Verschönerung mittels großflächiger Mureals (das sind Wandmalereien) ist für solche Flächen ein probates Mittel, wie in anderen Städten und teilweise auch schon in Heiligenhaus bewiesen wurde“, schreibt Pischke.

Doch auch Ideen anderer Fraktionen zur farblichen Gestaltung einzelner Flächen scheiterten trotz allgemeinem Wohlwollens schnell an unterschätzten benötigten Finanzmitteln, die im städtischen Haushalt so nicht ohne weiteres realisiert werden können. „Daher bedarf es einer etwas ausholenderen Planung solch eines Unterfangens.“