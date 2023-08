Heiligenhaus Wie Wetter für Bauarbeiter-Frust sorgt

In diesem Sommer sind Tiefbauchfachleute und Bauarbeiter vom Pech verfolgt, was Heiligenhauser Großvorhaben angeht. Zunächst machte der neue Prägeasphalt Sorgen, der zu einer optischen Verbesserung der Place de Meaux gedacht ist. Problem: Es war die Zweitauflage, die binnen kurzer Zeit erforderlich wurde. Prägeasphalt Nummer eins hatte technisch nicht gehalten, was er versprach. Wegen der zentralen Lage mussten etliche Buslinien umgeleitet werden. Die ursprüngliche Terminplanung fiel dann dem nassen Wetter zum Opfer. Exakt so ergeht es jetzt den Bauleuten an anderer Stelle: Aufgrund der schlechten und zumeist regnerischen Wetterverhältnisse in der letzten Woche konnten die Bauarbeiten zur Vorbereitung der neuen Asphaltdecke auf der Bertha-Benz-Allee nicht beendet werden. Durch diesen Verzug muss die Asphaltierung der Fahrbahndecke um eine Woche nach hinten verschoben werden. Das heißt: Die Bertha-Benz-Allee wird am Samstag, 9. September, komplett gesperrt. Durch diese Terminverschiebung bleibt die Grünannahmestelle der Stadt nun am 9. September geschlossen. Ebenfalls kann der städtische Friedhof Werkerwald an diesem Tag nicht mit dem Fahrzeug angefahren werden. Die Grünannahmestelle und die Zuwegung zum städtischen Friedhof sind somit am kommenden Samstag, 2. September, geöffnet. Die Technischen Betriebe und die Friedhofsverwaltung bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.