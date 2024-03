Folgen für Ratingen Straßenbau: Warum Bürger aufatmen können

Straßenausbaubeiträge werden in NRW fällig, wenn kommunale Straßen so weit in die Jahre gekommen sind, dass sie grundlegend erneuert werden müssen. Das ist meist 50 bis 60 Jahre nach ihrem erstmaligen Ausbau der Fall. Auf diesem Weg sollten die Anwohner an den Kosten für die Baumaßnahmen beteiligt werden. Bis zu 60 Prozent der Kosten für Maßnahmen wie die Erneuerung der Straßendecke oder den Austausch der Laternen wurden über dieses Instrument auf die anliegenden Grundstückseigentümer übertragen. Häufig flatterten ihnen Beitragsbescheide in Höhe von 10.000 bis 20.000 Euro herein.