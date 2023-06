Kanalarbeiten in Heiligenhaus Selbecker Straße: Umwege in den Ferien

Vom Pumpwerk Selbeck bis zur Ratinger Straße laufen Bauarbeiten in Sachen Kanalisierung. Zugleich verlegen die Stadtwerke 500 Meter Kabelschutzrohre. Außerdem gibt es auf einem Teilstück neue Wasser- und Gasanschlüsse. Die Arbeiten dauern nach Mitteilung der Stadt eine Woche länger als ursprünglich veranschlagt, jetzt bis zum 23. Juni. Das heißt: Die Vollsperrung der Selbecker Straße (Selbecker Straße 17 bis Einmündung zur Bertha-Benz-Allee / Brüsseler Straße) bleibt. Der Grund: Im Zuge der Tiefbauarbeiten ist festgestellt worden, dass der Verlauf und die Tiefenlage der 45 Jahre alten Druckleitung, anders ist als angenommen, so dass tiefer geschachtet werden muss. Die Druckleitung ist, genau wie die darunter liegende Gasleitung in Betrieb und darf beim Bau der neuen Leitung und dem Übernehmen von Anschlüssen nicht beschädigt werden. Die Umleitung für Radfahrer und Fußgänger vom Wohngebiet Selbeck aus verbleibt so lange noch ausgeschildert. Am 26. Juni beginnen die Sommerferien, dann gehen die Arbeiten im Gehwegbereich der Selbecker und Ratinger Straße weiter. Hier wird nur noch eine Fahrbahnseite als Arbeitsraum gebraucht. Daher wird auf der Selbecker Straße zwischen Brüsseler Straße und Ratinger Straße eine Einbahnregelung eingerichtet und ausgeschildert. Das heißt, man kann nicht von der L 156 Ratinger Straße aus in die Selbecker Straße einbiegen. Wer zum Heljensbad, zur Feuerwache oder zum nahen Lidl möchte, muss von der Höseler Straße aus in die Selbecker Straße einfahren. Dies soll bis Mitte Juli gelten. Später, wenn Stadtwerke und Sondervermögen Abwasser ihre Arbeiten abgeschlossen haben, wird die Asphaltdecke der Selbecker Straße in einem größeren Bereich instand gesetzt.