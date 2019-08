Ratingen : Straßen gesperrt: Morgen ziehen die Schützen

Lintorf (RP/kle) Gestern Abend gab es den Start mit der großen Party im Festzelt am Thunesweg, und noch bis zum 19. August steigt das Schützenfest in Lintorf mit einem sehr umfangreichen Programm. Höhepunkt ist der große Schützenumzug am morgigen Sonntag, 18. August.

Bei aller Vorfreude müssen sich Anwohner und Besucher auch in diesem Jahr auf einige Einschränkungen einstellen: Für die Aufstellung der Schützen und den Verlauf des Zuges werden in der Zeit von etwa 14.30 bis 17 Uhr zahlreiche Sperrungen erfolgen. Dies betonte die Stadt in einem aktuellen Schreiben.

Bei gutem Wetter säumen sehr viele Besucher die Straßen, die liebevoll mit Fähnchen geschmückt sind. Keine Frage: Der Stadtteil freut sich auf diesen gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres.

Der Weg der Schützen durch Lintorf: Krummenweger Straße (Aufstellung), Duisburger Straße, Breitscheider Weg, Am Löken, Speestraße, Krummenweger Straße, Am Kohlendey, Speestraße, Konrad-Adenauer-Platz, Kalkumer Straße, Thunesweg zum Schützenplatz. Umleitungen zur großräumigen Umfahrung des Zugweges sind eingerichtet.

Daneben werden von der Stadtverwaltung rund um die Schützentage einige Halteverbote eingerichtet. Betroffen sind die Straßen Thunesweg, Krummenweger Straße, An der Schmeilt, Am Heck, Am Kohlendey, Hülsenbergweg, Jahnstraße und Speestraße.