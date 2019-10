Ratingen : Straße saniert, Existenz ruiniert?

Ratingen Die Ratinger SPD lädt ein zu einer Info-Veranstaltung zum Thema Straßenbaubeiträge.

(RP) Für Dienstag, 8. Oktober 2019, ab 19 Uhr, lädt die SPD ins Bürgerhaus Frankenheim am Marktplatz zu einer Informationsveranstaltung über den Antrag zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein. Dazu wird der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Christian Dahm, Rede und Antwort stehen. Nachdem bereits die meisten Bundesländer darauf verzichten, dass sich die Grundstückseigentümer an den Kosten zur Sanierung der Straßen beteiligen müssen, werde es höchste Zeit, dass auch NRW diese Erleichterung beschließe, so die Ratinger SPD. Der Bund der Steuerzahler habe mit seiner Volksinitiative zur Abschaffung der Beiträge nahezu 440.000 Unterschriften bereits gesammelt. Betroffen sind nach Angaben der SPD keineswegs nur vermögende Grundstückseigentümer, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger mit kleinem oder mittlerem Einkommen und Rentner. Diese anfallenden Gebühren führten viele Bürger in finanzielle Notlagen. Deshalb fordert die SPD die vollständige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. In Ratingen sorgte beispielsweise vor Jahren eine Laternen-Austauschaktion in einigen Stadtteilen für Ärger: Anwohnern wurden neue Leuchten (aber mit alter Technik) vors Haus gesetzt und von der Stadt zur Kasse gebeten. Klagen blieben erfolglos.