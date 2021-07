Pilotprojekt in Heiligenhaus : Straffällige Jugendliche verschönern Spielplatz

Heiligenhaus Straffällig gewordene Jugendliche leisteten am Freitag einen Teil ihrer Sozialstunden auf dem Selbecker Spielplatz ab. Sie schmiergelten Spielgeräte ab und lasierten sie neu.

Mit Schmirgelpapier und Holzlasur ging es am Freitag den von Wind und Wetter mitgenommenen Schiffsplanken des Spielgeräts am Spielplatz an der Hiddenseestraße an den Leib: Straffällig gewordene Jugendliche übernahmen die Aufarbeitung des Spielgerätes und leisteten damit einen Teil ihrer Sozialstunden ab.