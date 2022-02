Kultur in Ratingen : Stradivari-Amati-Gala beim Kulturkreis Hösel

Hösel Die Veranstaltung findet im Oktogon des Oberschlesischen Landesmuseums an der B ahnhofstraße in Hösel statt. Das Konzert am Sonntag wird auch gestreamt.

(RP) Der Kulturkreis Hösel präsentiert am 13. Februar um 17 Uhr einen musikalischen Leckerbissen: die einmalige Stradivari-Amati Gala im Oktogon des Oberschlesischen Landesmuseums in Hösel. Das Konzert wird auch gestreamt.

Zu hören sind unter anderem Johann Sebastian Bach die Partita No.2 in d-moll, BWV 1004, Niccolò Paganini: Caprices 1, 5, 13, 17 et 24, und Eugène Ysaÿe: Sonate No.3 en ré mineur, „Ballade”, Op.27/3. Zum Hintergrund: Stradivaris Lehrmeister war der Cremoneser Geigenbauer Nicola Amati. Im 18. Jahrhundert waren seine Geigen wertvoller als die Stradivaris, die ihre stärkere Tonqualität erst nach der Erfindung des modernen Bogens am Ende des 18. Jahrhunderts ausspielen konnten. Es existiert sogar ein Beschwerdebrief eines deutschen Musikers an seinen Fürsten, dem man offenbar eine Stradivari statt der bestellten Amati geliefert hatte. Stradivari hat selbst auch Amati-Geigen vertrieben und repariert. Eine davon war ein Totalschaden, weil das Deckblatt zerstört wurde. Stradivari fertigte für diese Geige ein neues Deckblatt. Diese Geige spielt nun Svetlin Roussev.

Prof. Svetlin Roussev ist schon einmal im Kulturkreis Hösel erfolgreich aufgetreten; damals spielte er die „Duc de Camposelice“ -Stradivari aus dem Besitz der berühmten All Nippon Foundation. Nach seinem Studium am Pariser Conservatoire errang Svetlin Roussev zahllose internationale Preise. Er wurde zuerst Konzertmeister im Orchestre der Auvergne, dann des philharmonischen Orchesters von Radio France, und ab 2007 daneben auch des Seoul Philharmonic Orchestra in Korea. 2016 wechselte er zum Orchestre de la Suisse Romande nach Genf. Außerdem hat er eine Professur am weltberühmten Pariser Conservatoire inne. Gleichzeitig weitete er seine solistische Tätigkeit weltweit aus.