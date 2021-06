Ratingen : Altstadt-Buchhandlung plant wieder Lesungen

Ratingen Die ersten Termine stehen schon fest. Der Kartenvorverkauf beginnt Ende Juni. Die Buchhandlung darf sich außerdem über die Nominierung für den Deutschn Buchhandlungspreis freuen.

In der Altstadt-Buchhandlung an der Lintorfer Straße 15 darf seit Montag wieder nach Herzenslust gestöbert werden. Ohne Test und Impfnachweis dürfen sich fünf Kunden in den Räumlichkeiten aufhalten.

Das ist nicht die einzige gute Nachricht, über die sich das Team um Sven Rabanus in dieser Woche freuen darf. Vor einer Woche wurden die Nominierungen für den Deutschen Buchhandlungspreis, der am 7. Juli vergeben wird, bekannt gegeben. Die Altstadt-Buchhandlung darf sich jetzt – zum zweiten Male nach 2017 – wieder als „hervorragend“ bezeichnen. Allein durch die Nominierung ist dem Team die Bronzemedaille bereits sicher. Das soll zwar gefeiert werden, die Modalitäten stehen aber im Augenblick noch nicht fest.

Bei der Planung für das Veranstaltungsprogramm im Spätsommer und für das zweite Halbjahr 2021 sind die Pläne schon konkreter. Literaturfreunde dürfen sich schon jetzt auf eine ganze Reihe von Lesungen freuen. Schriftsteller und Drehbuchautor Daniel Speck, der gerade seinen dritten Roman „Jaffa Road“ veröffentlicht hat, ist für den 25. August gebucht. John von Düffel, Dramaturg und Schriftsteller, ist am 31. August zu Gast. Der isländische Journalist Joachim B. Schmidt liest am 1. September. Der Österreicher Heinrich Steinfest stellt am 21. September seine Werke vor und Norbert Scheuer folgt am 26. Oktober.